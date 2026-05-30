Худруку театра «Ромэн» Сергиенко вызвали скорую из-за проблем с сердцем

Художественному руководителю театра «Ромэн» Николаю Сергиенко стало плохо прямо на рабочем месте. У него резко заболело сердце, сообщает Telegram-канал Mash.

77-летний народный артист самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. Медики оказали ему необходимую помощь, однако от госпитализации мужчина отказался.

В разговоре с журналистами Сергиенко заявил, что чувствует себя нормально и в настоящий момент находится в своём рабочем кабинете.

Сегодня в «Ромэне» запланирован спектакль «Мы — цыгане». Это постановка, которая считается визитной карточкой театра. В шоу задействована вся труппа.

Ранее главный гериатр Москвы Надежда Рунихина рассказала, что посещение театров и выставок — эффективная профилактика деменции у пожилых людей. По её словам, планирование похода, передвижение и эмоциональное вовлечение стимулируют когнитивные и физические функции, помогая сохранять самостоятельность и активное долголетие.