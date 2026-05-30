Арне Слот покинул пост главного тренера «Ливерпуля»

«Ливерпуль» официально расстался с главным тренером Арне Слотом. Информацию распространила пресс-служба английского клуба.

Мерсисайдцы уже запустили процесс поиска замены. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, приоритетная цель на вакантный пост — Андони Ираола, ранее работавший с «Борнмутом». Испанец уже отказал «Милану».

Слот возглавил команду в мае 2024 года вместо Юргена Клоппа. Стартовый отрезок получился триумфальным: «Ливерпуль» финишировал первым в Премьер-лиге, добрался до финала Кубка лиги и выиграл общий этап Лиги чемпионов. Однако плей-офф еврокубка завершился уже в 1/8 финала. Дорогу мерсисайдцам перекрыл будущий обладатель трофея — «Пари Сен-Жермен». Основное и добавленное время двух встреч победителя не выявили (1:1), а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:1.

Продолжения успеха не последовало. В сезоне-2025/26 «Ливерпуль» занял лишь пятую строчку в национальном первенстве и остался без трофеев. Клуб уступил и в матче за Суперкубок Англии «Кристал Пэласу» (2:2, поражение по пенальти 2:3), и вновь споткнулся о ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов, проиграв с общим счётом 0:4.

До переезда в Англию наставник работал с роттердамским «Фейенордом». В Нидерландах он взял золото чемпионата (2023), национальный кубок (2024) и вывел коллектив в финал Лиги конференций. В послужном списке тренера также значатся периоды в АЗ и «Камбюре».