"Ливерпуль" нашёл замену Клоппу на посту главного тренера

Нидерландский специалист Арне Слот станет главным тренером английского "Ливерпуля". Информация об этом опубликована на сайте футбольного клуба.

Контракт вступит в силу 1 июня 2024 года, о его сроках в релизе не сообщается. До этой даты Слоту необходимо договориться об уходе из нынешнего клуба, нидерландского "Фейеноорда", и получить разрешение на работу в Великобритании.

45-летний специалист возглавлял роттердамскую команду с 2021 года. В 2023-м под руководством Слота "Фейеноорд" победил в чемпионате страны, в нынешнем сезоне выиграл кубок, а в 2022-м — вышел в финал Лиги конференций. За досрочный разрыв контракта мерсисайдцы выплатят нидерландскому клубу от 13 до 15 миллионов евро. Слот также работал в АЗ и "Камбюре".

На посту главного тренера "Ливерпуля" Слот сменит немца Юргена Клоппа, который отработал с красными девять лет и дважды признавался лучшим тренером по версии FIFA. За это время команда завоевала множество трофеев, в том числе в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии, а на международном уровне выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Напомним, в январе Клопп объявил об уходе из "Ливерпуля". Легендарный немец отмечал, что у него заканчиваются силы. В своём последнем сезоне под его руководством мерсисайдцы заняли третье место в Английской премьер-лиге и выиграли Кубок Английской лиги.