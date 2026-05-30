Politico: Взрыв ракеты Безоса ставит крест на лунных планах Трампа

ЧП со взрывом ракеты Джеффа Безоса, прогремевшее накануне, создало серьёзные риски для лунной миссии, которую продвигает администрация Дональда Трампа. Как сообщает Politico, опираясь на данные о расширении космической программы США через партнёрство NASA, SpaceX и принадлежащей Безосу Blue Origin, инцидент уже привёл к сдвигам в графике.

Инцидент на мысе Канаверал, где взрывом разнесло пусковую установку, привёл к неминуемому переносу запуска ракеты Blue Origin — ключевого элемента для создания лунной инфраструктуры. Как сообщает Politico, компания лишилась единственного стартового стола, а его восстановление теперь займёт несколько месяцев из-за серьёзных разрушений. Хотя миссию на аппарате New Glenn собирались отправить уже до конца года, теперь эти планы почти точно отложат.

Politico также напоминает, что согласно действующему плану Трампа американские астронавты должны ступить на Луну к 2028 году, опередив китайских конкурентов. Теперь же выполнение этих сроков оказалось под вопросом.

Напомним, на стартовой площадке в Кейп-Канаверал во Флориде произошёл взрыв ракеты во время наземных испытаний с запуском двигателей. Известно, что незадолго до инцидента шла подготовка к заправке ракеты топливом в рамках предпусковых проверок. Позже появилась информация, что из-за взрыва серьёзные повреждения получил стартовый комплекс 36.