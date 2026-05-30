«Не подходите ко мне близко»: Психолог объяснила, почему женщины после развода становятся брюнетками

Тёмные волосы и яркий образ становятся для женщин психологической защитой. Клинический психолог Лилия Гладких рассказала о причинах смены имиджа после расставаний.

Гладких пояснила, что в период кризиса человек чувствует себя хрупким и уязвимым. Стресс разрушает внутренние опоры, пишет РИАМО. Чтобы оградиться от внешних воздействий, женщины выбирают более тёмные или вызывающие оттенки в одежде и причёске. Специалист отметила, что посыл такого образа прост — «не подходить близко». Женщина демонстрирует силу и независимость, скрывая внутреннюю ранимость.

Эта тенденция характерна и для подростков. Они также используют яркую или нарочито мрачную внешность как щит. Сейчас в моде чёрный цвет — в волосах, в одежде, причём вещи выбирают объёмные и свободные.

Гладких добавила, что так люди защищают свою уязвимую душу. Внешний образ брюнетки с отпугивающим стилем работает как броня, когда внутри больно и нужна поддержка.

В 2026 году тысячи женщин по всему миру говорят мужчинам «Спасибо, я пас». Life.ru обсудил с психологом причины этого тренда. Специалист ежедневно работает с клиентками, которые больше не готовы «вкладываться» в чужое инфантильное счастье. В чём же корень этого явления, читайте в нашем материале.