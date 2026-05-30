Интрига раскрыта: Стала известна личность загадочного мужчины на снимке Полины Гагариной

Стало известно, кто изображён на фото, которое Полина Гагарина подписала словами «Моя любовь». Публикация певицы в соцсетях вызвала бурное обсуждение среди подписчиков, пытавшихся определить личность мужчины на снимке.

Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

Пользователи предположили, что рядом с Гагариной находится Сергей Лазарев, и эта версия быстро распространилась в сети. Позднее сам Лазарев косвенно подтвердил догадки поклонников, опубликовав ответный снимок.

На его кадре со спины запечатлена уже Полина Гагарина, а в описании артист оставил эмодзи в виде сердца, окончательно закрепив версию о совместной фотосессии или творческом проекте.

Ранее Гагарина обратилась в Суд Евросоюза общей юрисдикции с иском против Совета ЕС. Заявление российской певицы официально принято к рассмотрению и зарегистрировано судом.