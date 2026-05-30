Разговаривать с современной Европой не имеет смысла. Такой обмен мнениями буквально не несёт содержания и не приводит к конкретным результатам. Политолог Леонид Крутаков пояснил, что текущая риторика европейских политиков остаётся пустой.

«Этот разговор не приведёт ни к каким выводам в нынешней Европе, в политическом плане», — сказал политолог в эфире радио «Комсомольская правда».

Крутаков добавил, что пока в Европе не появятся национальные государства с чёткими интересами, Россия фактически общается с альтер-эго американского проекта. Политолог отметил, что европейские лидеры не отражают интересы немцев, французов, поляков или австрийцев. По его словам, они представляют интересы глобальной международной тусовки.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил ЕС о потерянных выгодах от сотрудничества с Россией. Глава государства задался риторическим вопросом, получила ли Европа выгоду после отказа от российских энергоресурсов, и указал на тщетность попыток найти полноценные альтернативы.