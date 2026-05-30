«Компенсации» и «наследство»: Россиян предупредили о новых легендах телефонных мошенников

Звонок о неожиданной выплате, компенсации или наследстве может оказаться началом мошеннической схемы. В МВД перечислили легенды, которые используют аферисты, чтобы заинтересовать россиян и заставить их продолжить общение. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что аферисты могут говорить о «компенсации за ущерб от стихийных бедствий», «проверке качества товаров, купленных вами», «участии в исследовании с выплатой вознаграждения», «наследстве» или «неучтённых выплатах».

Такие схемы помогают преступникам заинтересовать человека неожиданной выплатой, проверкой или якобы официальной процедурой. После этого жертву пытаются втянуть в дальнейшее общение.

В МВД отметили, что задача мошеннических кол-центров теперь не ограничивается хищением денег. Злоумышленники также стремятся получить психологический контроль над людьми, чтобы затем использовать их в преступной деятельности.

