Купание обернулось ампутацией: Поедающие плоть бактерии терроризируют Флориду

Во Флориде с начала 2026 года зарегистрировали пять заражений Vibrio vulnificus. Эту бактерию часто называют «плотоядной», поскольку она способна вызывать тяжёлые поражения тканей. Об этом пишет People.

К концу мая инфекцию выявили в округах Майами-Дейд, Хиллсборо, Ли, Палм-Бич и Сент-Джонс. Медики отмечают, что показатель уже превысил уровень за аналогичный период прошлого года.

Один из заболевших — 74-летний житель округа Сент-Джонс — получил небольшую рану на ноге, после чего искупался в прибрежных водах Мексиканского залива. Вскоре у него появились сильная боль, отёк, изменение цвета кожи и поражения на руке.

Мужчине потребовалась экстренная операция по удалению повреждённых тканей. Пациент выжил, однако врачи ампутировали ему ногу выше колена и позже провели пересадку кожи.

Специалисты предупреждают, что в тёплый сезон риск инфицирования возрастает: Vibrio vulnificus активнее распространяется в морской воде. За последние три года во Флориде зафиксировали 161 заражение и 35 связанных с ним смертей.

Ранее Life.ru сообщал, что почти шесть миллионов россиян официально имеют диагноз «сахарный диабет». Шесть миллионов — лишь половина от реального числа диабетиков в РФ. Дело в том, что каждый второй даже не догадывается о своей болезни.