В Нижегородской области создадут министерство защиты объектов от атак БПЛА

В Нижегородской области появится новое министерство, которое займется защитой наших коммунальных и энергетических объектов от вражеских дронов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Губернатор Глеб Никитин уже подписал соответствующий указ.

«Ключевым изменением в структуре регионального правительства станет создание нового органа исполнительной власти — министерства защиты объектов Нижегородской области», — говорится в сообщении.

Никитин пояснил, что такое объединение позволит сконцентрировать в одном блоке правительства важнейшие задачи, касающиеся как вклада Нижегородской области в обороноспособность страны, так и обеспечения безопасности региона в условиях СВО. Это включает в себя полную поддержку Минобороны РФ и защиту региональной инфраструктуры, включая объекты коммунально-энергетического комплекса, которые являются мишенями для беспилотников.

Ранее в Нижнем Новгороде при атаке украинских беспилотников было повреждено здание областного суда. Здание находится в центре города. После сообщения о повреждениях на место направили профильных специалистов. К счастью, обошлось без пострадавших.