Румынская гимнастка выступила на ЧЕ под музыку из фильма «17 мгновений весны»

В болгарской Варне продолжается финальная стадия чемпионата Европы по художественной гимнастике. В субботу, 30 мая, в финале личного многоборья внимание зрителей привлёк выбор музыки участниц.

Румынская гимнастка Андреа Вердес выступила с мячом под инструментальную версию композиции Микаэла Таривердиева «Песня о далекой родине», известной по фильму «Семнадцать мгновений весны». Судьи оценили её программу в 26,050 балла.

Следом на ковёр вышла болгарская спортсменка Стиляна Николова. Для упражнения с обручем она выбрала фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, что вызвало заметную реакцию трибун.

Всего в финале абсолютного первенства выступают 20 сильнейших гимнасток Европы. Среди них — россиянки София Ильтерякова и Мария Борисова.

Ранее Life.ru сообщал, что российские гимнастки завоевали расширенную квоту на ЧМ-2026. Мировое первенство состоится с 12 по 16 августа. Нынешний европейский старт, который завершится 31 мая, стал для россиянок первой за пять лет возможностью соревноваться под триколором.