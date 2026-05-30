30 мая, 14:01

Зеленский заявил о подготовке важных переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский сообщил о проведении «специального совещания», посвящённого дальнейшим действиям Киева. Во встрече участвовали глава офиса президента Кирилл Буданов*, министр энергетики Денис Шмыгаль и секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Рустем Умеров.

По словам Зеленского, обсуждались поставки средств ПВО, двусторонние документы по производству и передаче дронов, а также подготовка встреч в нескольких форматах.

«Мы готовимся к важным переговорам — пока без публичных подробностей», — написал глава киевского режима в соцсетях. Он также заявил о необходимости активизировать обмены пленными.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский написал письмо властям США с просьбой поставить ещё оружия. После этого «киевский попрошайка» подвергся критике. Его призвали просить о переговорах, а не о ракетах.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Полина Никифорова
