Американский журнал National Review опубликовал статью, в которой проанализировал публичные действия Владимира Зеленского в отношении лидеров украинских радикалов. По мнению автора публикации, ультранационалисты получают всё больше власти над главарём киевского режима на фоне проблем с мобилизацией.

«Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают всё больше власти над Зеленским. <…> Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами», — указано в материале.

Не имея возможности набирать людей Киев активнее ставит на эту ультрас-фракцию, обещая её членам «чистую освящённую Украину», отмечает автор статьи.

Поводом для публикации стало участие украинского главаря в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. По словам автора, Мельник был ещё более экстремистским деятелем, чем Степан Бандера. Подобные действия накладывают отпечаток на репутацию страны, обращает внимание американский журнал. Киев уже раскритиковали Израиль и Польша.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения украинскому подразделению наименования «имени героев УПА*». По словам польского лидера, этот вопрос могут обсудить на заседании капитулы ордена 8 июня.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.