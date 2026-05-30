Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 09:54

«Плохой знак» для всех: В США предупредили о радикалах, подминающих Зеленского

NR: Зеленский сближается с ультранационалистам на фоне проблем с мобилизацией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Американский журнал National Review опубликовал статью, в которой проанализировал публичные действия Владимира Зеленского в отношении лидеров украинских радикалов. По мнению автора публикации, ультранационалисты получают всё больше власти над главарём киевского режима на фоне проблем с мобилизацией.

«Считается, что это плохой знак: во-первых, это означает, что ультранационалисты получают всё больше власти над Зеленским. <…> Во-вторых, это, вероятно, признак отчаянной проблемы Украины с людскими ресурсами», — указано в материале.

Не имея возможности набирать людей Киев активнее ставит на эту ультрас-фракцию, обещая её членам «чистую освящённую Украину», отмечает автор статьи.

Поводом для публикации стало участие украинского главаря в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. По словам автора, Мельник был ещё более экстремистским деятелем, чем Степан Бандера. Подобные действия накладывают отпечаток на репутацию страны, обращает внимание американский журнал. Киев уже раскритиковали Израиль и Польша.

Считали Киев русским и не хотели там лежать: Бандеру с Мельником свозят в пантеон против их воли
Считали Киев русским и не хотели там лежать: Бандеру с Мельником свозят в пантеон против их воли

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения украинскому подразделению наименования «имени героев УПА*». По словам польского лидера, этот вопрос могут обсудить на заседании капитулы ордена 8 июня.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar