Обстрелявшего автобусы из пневматики петербуржца задержали

В Санкт-Петербурге полиция задержала 23-летнего местного жителя, которого подозревают в стрельбе по автобусам на остановке из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Инцидент произошёл 24 мая на Витебском проспекте. В полицию обратился водитель автобуса, сообщив о повреждении стёкол двух транспортных средств на остановке. По его словам, он услышал характерные хлопки, после чего заметил автомобиль, быстро покидавший место происшествия. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего подозреваемого», — говорится в сообщении.

У молодого человека изъяли пневматический пистолет, который, по предварительным данным, мог использоваться при нападении. В ГУ МВД уточнили, что фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее во Львове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на одной из городских улиц. Инцидент произошёл на улице Шевченко, где на место сразу прибыли сотрудники полиции. Сейчас они продолжают работать в районе происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося и опрашивая свидетелей.