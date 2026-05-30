В России предложили новый способ борьбы с пьяными водителями

В России рассматривают возможность внедрения систем, которые будут блокировать запуск двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом говорится в документе правительства, который изучило РИА «Новости».

«Определение критериев применения систем (устройств) блокирования запуска двигателя в случае наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкозамков)», — сообщается в документе.

Реализация проекта поручена Минпромторгу, Росстандарту, Минтрансу, МВД и Минцифры РФ. В рамках стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года также планируется развитие дополнительных технологий контроля состояния водителя.

Системы смогут фиксировать признаки усталости, сна или отвлечения внимания за рулём. Отдельно разрабатывается устройство дистанционного мониторинга скорости движения, стиля вождения и соблюдения режима труда и отдыха. Предполагается, что такие решения будут учитывать риски эксплуатации разных типов транспорта и применяться в сфере перевозок.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий оформление пьяных водителей. Отныне сведения об отстранении от управления можно вносить не только в отдельный протокол, но и в акт медицинского освидетельствования, постановление по делу или иные документы.