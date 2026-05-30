Lada улетела в отбойник и перевернулась на трассе в Ленобласти, погиб ребёнок и двое взрослых

В Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария на трассе А-181 «Скандинавия». По данным регионального управления МЧС, в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых, ещё одного несовершеннолетнего госпитализировали.

Авария случилась в районе поворота на посёлок Гаврилово. Водитель Lada Largus, по предварительным данным, не справился с управлением, после чего машина врезалась в отбойник и перевернулась на крышу.

В МЧС сообщили, что трое человек, включая ребёнка, погибли на месте. Ещё одного несовершеннолетнего доставили в больницу до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Обстоятельства и точные причины трагедии устанавливают сотрудники ГАИ.

Спасатели напомнили водителям о необходимости строго соблюдать скоростной режим, особенно на оживлённых трассах. В МЧС также призвали всегда пристёгиваться самим, пристёгивать детей и при происшествии звонить по номеру 112.

Ранее серьёзное ДТП произошло в Пензенской области на трассе М-5 «Урал». На 667-м километре федеральной дороги в Городищенском районе столкнулись Ford Focus и фура Mercedes с полуприцепом Kogel. В результате аварии погибли четыре человека, среди них двое детей.