Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 14:21

Lada улетела в отбойник и перевернулась на трассе в Ленобласти, погиб ребёнок и двое взрослых

Ребёнок и трое взрослых погибли в ДТП на трассе «Скандинавия»

Обложка © РИА Новости / Алексей Колчин

Обложка © РИА Новости / Алексей Колчин

В Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария на трассе А-181 «Скандинавия». По данным регионального управления МЧС, в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых, ещё одного несовершеннолетнего госпитализировали.

Авария случилась в районе поворота на посёлок Гаврилово. Водитель Lada Largus, по предварительным данным, не справился с управлением, после чего машина врезалась в отбойник и перевернулась на крышу.

В МЧС сообщили, что трое человек, включая ребёнка, погибли на месте. Ещё одного несовершеннолетнего доставили в больницу до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Обстоятельства и точные причины трагедии устанавливают сотрудники ГАИ.

Спасатели напомнили водителям о необходимости строго соблюдать скоростной режим, особенно на оживлённых трассах. В МЧС также призвали всегда пристёгиваться самим, пристёгивать детей и при происшествии звонить по номеру 112.

Французский гимнаст Гаэль Да Силва погиб в ДТП
Французский гимнаст Гаэль Да Силва погиб в ДТП

Ранее серьёзное ДТП произошло в Пензенской области на трассе М-5 «Урал». На 667-м километре федеральной дороги в Городищенском районе столкнулись Ford Focus и фура Mercedes с полуприцепом Kogel. В результате аварии погибли четыре человека, среди них двое детей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar