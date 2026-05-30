От +49 до града за часы: В Индии сняли на видео пыльную бурю, погрузившую город во тьму

В индийском штате Раджастхан мощная пыльная буря накрыла город Лункарансар, после чего регион столкнулся с дождями и градом. Об этом сообщило издание India Today.

В Индии пыльная буря и град обрушились на штат Раджастхан. Видео © Telegram / Disaster News

По данным местных властей, скорость ветра во время пыльной бури достигала 70 км/ч. После примерно часа сильного ветра в регионе начались осадки в виде дождя и града. Власти объявили штормовое предупреждение сразу в нескольких районах штата.

На фоне непогоды температура воздуха резко снизилась на 4-6 градусов. До этого в регионе несколько дней держалась экстремальная жара, местами доходившая почти до 49 °C. Метеослужба Индии прогнозирует, что нестабильные погодные условия могут сохраняться ещё как минимум двое суток.

Ранее в Ставропольском крае крупный град, по размеру сопоставимый с куриным яйцом, повредил автомобили и повалил деревья. Стихия затронула Минеральные Воды, станицы Бекешевская, Боргустанская и Ессентукская, село Винсады, посёлки Томатный, Пятигорский и Санамер, а также сёла Джуца и Юца.