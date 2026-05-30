30 мая, 14:27

Названы соки, которые нельзя смешивать с алкоголем

Нарколог Петров: Ананасовый и грейпфрутовый соки делают алкоголь опаснее

Обложка © Freepik / atlascompany

Некоторые соки усиливают негативное влияние спиртного на организм. Врач-нарколог Даниил Петров предупредил об опасности смешивания алкоголя с ананасовым и грейпфрутовым соками. Медик пояснил, что грейпфрут содержит вещества, которые блокируют работу ферментов печени.

Вещества в составе грейпфрут подавляет активность ферментов, которые перерабатывают алкоголь и лекарства. Токсичные продукты обмена дольше циркулируют в крови, сообщает «Газета.ru». Речь об ацетальдегиде — ядовитом продукте распада этанола, который вредит печени, сосудам и нервной системе. Замедление метаболизма увеличивает токсическую нагрузку.

Сладкие соки вроде ананасового тоже усиливают вред алкоголя. Они маскируют вкус спиртного, поэтому человек выпивает больше запланированного. Печень одновременно перерабатывает алкоголь и регулирует углеводный обмен — это создаёт дополнительную нагрузку. Врач уточнил, что сами по себе эти соки не наносят «двойной удар» здоровому человеку. Главный повреждающий фактор — количество выпитого алкоголя.

Нарколог рассказал о происхождении «трезвых пятен» на «алкогольной карте России»

Ранее психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, как алкоголь способен гормонально превратить женщину в мужчину, Спиртное способно изменить женский организм на физическом уровне. Врач пояснил, что развитие мужских черт — маскулинизация — возникает из-за серьёзного гормонального сбоя.

Лия Мурадьян
