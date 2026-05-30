30 мая, 14:53

Польша первой в ЕС получила €6,6 млрд на оборону по программе SAFE

Польша первой среди стран Евросоюза получила финансирование по программе перевооружения SAFE. Об этом объявил премьер-министр республики Дональд Туск.

Варшаве уже перечислили авансовый транш в размере 6,6 млрд евро. Ожидается, что в общей сложности она может рассчитывать почти на 44 млрд евро.

Данная программа была учреждена по инициативе Польши во время её председательства в Совете ЕС.

Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия впервые выделила 1,5 млрд евро из фонда развития депрессивных регионов ЕС на военную помощь Прибалтике из-за проблемы с дронами ВСУ в её воздушном пространстве. Также создан Восточный инвестиционный фонд на 28 млрд евро и предусмотрены ещё 12 млрд по программе SAFE, а дополнительные 40 млрд евро поступят на укрепление обороны «восточного фланга».

Дарья Денисова
