Польша первой в ЕС получила €6,6 млрд на оборону по программе SAFE
Польша первой среди стран Евросоюза получила финансирование по программе перевооружения SAFE. Об этом объявил премьер-министр республики Дональд Туск.
Варшаве уже перечислили авансовый транш в размере 6,6 млрд евро. Ожидается, что в общей сложности она может рассчитывать почти на 44 млрд евро.
Данная программа была учреждена по инициативе Польши во время её председательства в Совете ЕС.
Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия впервые выделила 1,5 млрд евро из фонда развития депрессивных регионов ЕС на военную помощь Прибалтике из-за проблемы с дронами ВСУ в её воздушном пространстве. Также создан Восточный инвестиционный фонд на 28 млрд евро и предусмотрены ещё 12 млрд по программе SAFE, а дополнительные 40 млрд евро поступят на укрепление обороны «восточного фланга».
