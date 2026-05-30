Российская туристка назвала Белград «скучным городом на один раз»

Российская туристка на платформе «Дзен» поделилась впечатлениями от поездки в Белград. Главный вывод, который она сделала: «не хочется туда возвращаться».

Проблемы, по словам туристки, начались уже в первый день. Многие кафе и рестораны закрывались около 16:00, из-за чего возникли сложности с едой.

Путешественницу также удивило почти полное отсутствие машин и людей на вечерних улицах. Единственными встреченными в это время суток оказались «подпитые местные».

В небольших магазинах, по словам женщины, персонал общался только на сербском языке. Посетителей встречали с закатыванием глаз, а голоса сотрудников она назвала «очень громкими и резкими».

В итоге туристка охарактеризовала Белград как «скучный» и «город на один раз». Трёх с половиной дней, по её мнению, достаточно, потому что «больше делать просто реально нечего».

