30 мая, 15:07

Российская туристка назвала Белград «скучным городом на один раз»

Обложка © Wikipedia

Российская туристка на платформе «Дзен» поделилась впечатлениями от поездки в Белград. Главный вывод, который она сделала: «не хочется туда возвращаться».

Проблемы, по словам туристки, начались уже в первый день. Многие кафе и рестораны закрывались около 16:00, из-за чего возникли сложности с едой.

Путешественницу также удивило почти полное отсутствие машин и людей на вечерних улицах. Единственными встреченными в это время суток оказались «подпитые местные».

В небольших магазинах, по словам женщины, персонал общался только на сербском языке. Посетителей встречали с закатыванием глаз, а голоса сотрудников она назвала «очень громкими и резкими».

В итоге туристка охарактеризовала Белград как «скучный» и «город на один раз». Трёх с половиной дней, по её мнению, достаточно, потому что «больше делать просто реально нечего».

Ранее Life.ru писал, что в соцсетях мужское сообщество раскритиковало девушек за чрезмерную тягу к путешествиям в одиночку, назвав их «дофаминщицами и нарциссихами» из-за неясности источника финансирования и компании таких вояжей. Поводом для полемики стал пост девушки о том, почему активная выкладка снимков из поездок вызывает у парней тревогу, а не восхищение.

Дарья Денисова
