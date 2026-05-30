Российские бойцы уничтожили в Запорожской области сеть «кротовых нор» ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Термобарический удар по «кротовым норам». Видео © Telegram/ Минобороны

«Ивановские десантники уничтожили разветвлённую систему подземных укреплений ВСУ на Запорожском направлении», — говорится в сообщении ведомства.

Удар по подземным ходам и траншеям нанесли термобарическими боеприпасами. После атаки был перехвачен радиообмен украинской стороны. Из него следует, что ВСУ потеряли контроль над важным перекрёстком укреплений.

В Минобороны также заявили о значительных потерях противника после поражения этой позиции.

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВСУ нанесли удар по пунктам управления главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, поражены цели, расположенные в Киеве и Киевской области. Удар носил высокоточный характер.