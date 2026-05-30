При ударе дрона ВСУ по ЗАЭС никто не пострадал

При атаке украинского беспилотника на Запорожскую атомную электростанцию обошлось без пострадавших и критических разрушений. Об этом проинформировала пресс-служба объекта.

«Сегодня в результате атаки беспилотного летательного аппарата зафиксировано попадание в стену машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС. К счастью, обошлось без пострадавших и критических разрушений», — говорится в сообщении.

Технологических сбоев не зафиксировано, все системы ЗАЭС продолжают работать в штатном режиме. Радиационный фон на площадке и в прилегающей зоне наблюдения соответствует естественным природным значениям и не превышает допустимых норм. В настоящее время специалисты станции детально обследуют место инцидента. Обстановка находится под полным контролем.

Напомним, что украинский дрон-камикадзе, управлявшийся по оптоволокну, целенаправленно поразил машинный зал шестого энергоблока Запорожской АЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что характер атаки исключает случайность. Беспилотник врезался в здание днём 30 мая, после чего произошла детонация. Основное оборудование станции, по данным госкорпорации, повреждено не было. Однако взрыв оставил в стене машзала сквозную дыру.