Два человека погибли в массовой аварии под Екатеринбургом

В Свердловской области на 54-м километре федеральной трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» произошло столкновение трёх транспортных средств, в результате которого погибли водитель и пассажир автомобиля «Газель». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

«По предварительным данным, на данном участке произошло столкновение трёх транспортных средств: Газель, грузовой Рено и Опель Зафира», — указано в тексте.

В настоящий момент полицейские не могут назвать имена и фамилии погибших, поскольку их личности ещё только предстоит установить. Для этого сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

В Госавтоинспекции добавили, что на участке федеральной трассы в Белоярском районе из-за столкновения сильно перекрыто движение в обоих направлениях. Транспортный поток пустили в объезд по обочине, а для регулирования запустили реверсивный режим проезда.

Ранее серьёзное ДТП произошло в Пензенской области на трассе М-5 «Урал». На 667-м километре федеральной дороги в Городищенском районе столкнулись Ford Focus и фура Mercedes с полуприцепом Kogel. В результате аварии погибли четыре человека, среди них двое детей.