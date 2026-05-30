Правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца нарушает Конституцию Германии, выделяя финансовую помощь Украине. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, действия кабинета министров привели страну к масштабному конституционному кризису. Нимайер считает, что нынешний курс Берлина противоречит 26-й статье Основного закона ФРГ, поэтому поддержка Киева должна быть немедленно прекращена.

Глава совета также призвал провести круглый стол с участием правительства, чтобы урегулировать внутреннюю политическую ситуацию. Он уверен, что решения властей не отвечают интересам немецких налогоплательщиков, а сам Мерц, по его оценке, занимает пост канцлера нелегитимно.

Ранее в Германии раскритиковали ещё одно решение Берлина, связанное с Украиной. Всё дело в планах властей ФРГ и Мерца участвовать в строительстве социального жилья на Украине, учитывая, что самой Германии не хватает около 1,4 миллиона доступных квартир. В ФРГ считают, что ресурсы следует направлять на собственное жилищное строительство, включая государственные и некоммерческие проекты, а не на зарубежные инициативы.