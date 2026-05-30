«Девушки очень молодо выглядят»: Мать арестованного за совращение баристы встала на его защиту

Мать арестованного баристы, сажавшего 13-летнюю девочку на колени в общественном месте, встала на защиту сына и назвала произошедшее недоразумением. В беседе с MSK1.RU женщина заявила, что «девушки сейчас очень молодо выглядят».

«Девушки сейчас очень молодо выглядят, в 18 они могут выглядеть на 14. Ничего предосудительного на видео нет, чтобы он лапал или чтобы целовались. Я видела эти кадры, девушка просто сидит у него на коленях, и всё», — сказала мать.

По словам Аллы, её 29-летний сын Илья — взрослый умный парень и ни за что не стал бы заниматься ничем безнравственным. Женщина предположила, что юноша просто встретил знакомых девушек, а очевидец, снявший видео, хотел прославиться. Сам Илья работал баристой в её кофейне и когда-то пробовал себя в кино.

Однако параллельно с её оправданиями в СМИ стали обращаться потерпевшие. Они рассказали, что Илья вступал с ними в интимную переписку и пытался строить отношения, когда им было по 13 и 15 лет. Были манипуляции, угрозы изнасилования, склонение к половому акту. Одна из пострадавших добавила, что он домогался до её 14-летней подруги и предлагал ей снять БДСМ-студию.

Напомним, что в Москве арестован бариста, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Очевидцы утверждают, что мужчина посадил девочку к себе на колени, прикасался к ней и целовал — по их оценкам, ребёнку было 13–15 лет. Черёмушкинский районный суд отправил фигуранта под стражу, сообщили в столичном управлении СК. Ему предъявили обвинение по части второй статьи 135 УК РФ.