30 мая, 15:55

В Москве арестован бариста, который совращал несовершеннолетнюю девочку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Krestofell

В Москве арестован бариста, который в общественном месте сажал себе на колени 13-летнюю девочку и совершал с ней развратные действия. Черемушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил фигуранта под стражу, сообщили в столичном управлении СК.

Задержанным оказался 29-летний уроженец Тверской области по имени Илья, работавший в кофейне. Ему уже предъявили обвинение по части второй статьи 135 Уголовного кодекса. Сейчас фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Московского региона. Следственные действия продолжаются.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Омбудсмен Москвы контролирует проверку по случаю домогательств баристы к девочке
Напомним, что инцидент произошёл накануне. Мужчина ехал с девочкой в общественном месте, прикасался к ней и целовал. Всё происходящее на камеру снял случайный прохожий, который и обратился в полицию. На кадрах, снятых очевидцем, девочке на вид было около 13-15 лет. Более того, известно, что до работы в кофейне он проводил детские модельные кастинги и снимал фильм ужасов с участием школьниц.

Юлия Сафиулина
