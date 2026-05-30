В Москве арестован бариста, который совращал несовершеннолетнюю девочку

В Москве арестован бариста, который в общественном месте сажал себе на колени 13-летнюю девочку и совершал с ней развратные действия. Черемушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил фигуранта под стражу, сообщили в столичном управлении СК.

Задержанным оказался 29-летний уроженец Тверской области по имени Илья, работавший в кофейне. Ему уже предъявили обвинение по части второй статьи 135 Уголовного кодекса. Сейчас фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории Московского региона. Следственные действия продолжаются.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.