В Бийске тушат заброшенное здание, огонь охватил 500 «квадратов»

В Бийске пожарные тушат неэксплуатируемое здание на улице Георгия Прибыткина. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первого подразделения открытым огнём горела крыша двухэтажного строения. На месте работают 32 человека и 10 единиц техники. Специалисты продолжают ликвидацию пожара. Причина происшествия устанавливается.

