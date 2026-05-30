В Бийске тушат заброшенное здание, огонь охватил 500 «квадратов»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PJ-Stock
В Бийске пожарные тушат неэксплуатируемое здание на улице Георгия Прибыткина. Площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первого подразделения открытым огнём горела крыша двухэтажного строения. На месте работают 32 человека и 10 единиц техники. Специалисты продолжают ликвидацию пожара. Причина происшествия устанавливается.
Ранее Life.ru сообщал, что в ТЦ на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в ресторане. По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже. Предположительно, огонь начался в одном из расположенных там ресторанов.
