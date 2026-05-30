Извинился и спокойно уехал: В Смоленске ищут водителя, сбившего 10-летнюю девочку

В Смоленске полиция разыскивает водителя, сбившего десятилетнюю девочку и скрывшегося с места аварии. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошёл 27 мая около 11 утра на улице Нахимова. Неустановленный автомобилист наехал на ребёнка вне пешеходного перехода. По данным местных жителей из соцсетей, водитель после наезда вышел из машины, извинился перед девочкой и спокойно уехал. Ребёнку помогли прохожие.

Позже пострадавшая сама обратилась в медицинское учреждение. Госпитализация не потребовалась. Сейчас в рамках проверки полицейские устанавливают личность водителя и марку автомобиля.

