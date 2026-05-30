Боец отряда «БАРС-Брянск» ранен при отражении налёта дронов ВСУ

Боец отряда «БАРС-Брянск» получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

По его словам, военнослужащий выполнял боевую задачу по защите жителей приграничья. Вражеский дрон атаковал его, когда он рисковал жизнью, выполняя задачи. Пострадавшего оперативно доставили в Почепскую центральную районную больницу.

Медики оказали ему всю необходимую помощь. Другие подробности о состоянии бойца пока не разглашаются. Ковальчук отметил мужество военнослужащего и поблагодарил за службу.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал село Соловьевка Климовского района Брянской области, в результате погиб мирный житель. Егор Ковальчук выразил глубокие соболезнования семье погибшего. Он пообещал, что вся необходимая поддержка, включая материальную помощь, будет оказана