VIP-камера за 8 тысяч: Россияне массово ринулись в тюрьмы за отдыхом

В России набирает популярность новый формат необычного туризма — отдых в гостиницах, стилизованных под тюрьмы. По данным Mash, такие места выбирают те, кто хочет сбежать от городской суеты, получить острые впечатления и примерить на себя атмосферу закрытых зон.

Самой востребованной считается гостиница-тюрьма в Тобольске. Именно там с 9 по 20 января 1850 года находился Фёдор Достоевский во время этапа в Омск. Остальные подобные объекты расположены в других регионах.

Гостям предлагают разные варианты размещения. Среди самых необычных — VIP-камера с ванной напротив окна, изголовьями из цепей, кроватью в стиле ЗИС, люстрами в клетку и дверцами с окошками для подачи еды. Есть и более простой номер «среднего класса» — с двухъярусными шконками, душем, мрачным антуражем и чёрно-белыми камнями для символического контраста.

Стоимость такого отдыха начинается примерно от 8 тысяч рублей за сутки. Для полного погружения постояльцам выдают полосатую тюремную робу вместо пижамы.

По словам владельца одной из таких гостиниц, чаще всего приезжают обеспеченные люди старше 40 лет, которым хочется пощекотать нервы и попробовать необычный сценарий отдыха. Формат оказался настолько востребованным, что похожие заведения планируют открыть в Пермском крае, а также в Рязанской и Калужской областях.

Ранее Life.ru рассказывал ещё об одном необычном формате отдыха — «сонных турах». Россияне всё чаще бронируют такие поездки, чтобы выспаться, восстановиться и перезагрузиться. В специальных номерах для этого ставят ортопедические матрасы, утяжелённые одеяла и маски для сна.