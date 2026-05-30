Балицкий: Логистика Запорожской области работает в штатном режиме

Логистическое обеспечение Запорожской области идёт в штатном режиме, товары и продукты поступают в регион. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в канале на платформе «Макс».

«Определенные логистические трудности действительно присутствуют, но они носят локальный и временный характер. Логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме, автомобили ездят, грузы перевозятся. Логистика товаров и продуктов функционирует в штатном режиме», — написал Балицкий.

По словам губернатора, дефицита в магазинах региона нет. Он также отметил, что поставки по федеральной трассе не прекращались. Балицкий подчеркнул, что грузовые перевозки продолжаются. Власти, по его словам, заранее проработали альтернативные маршруты объезда с учётом оперативной обстановки. Глава региона уточнил, что имеющиеся трудности не влияют на обеспечение населения. Он назвал их временными и локальными.

Ранее сообщалось, что на трассе «Новороссия» в районе Сальково Херсонской области дрон ВСУ атаковал бензовоз. По данным пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко, удар пришёлся по кабине автомобиля. Цистерна при этом не пострадала. Информацию о состоянии водителя власти уточняли.