В Нигерии с начала мая от холеры умерли не менее 37 человек

В штате Борно на северо-востоке Нигерии с начала мая зафиксировали не менее 37 смертей от холеры. Число заболевших превысило 3 тысячи человек. Об этом пишет газета Punch.

Медицинские власти рассматривают нынешнюю вспышку как чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения. Инфекция охватила 36 районов региона. Эпицентром стал город Майдугури, административный центр штата. На него приходится более половины выявленных случаев.

Нигерия вместе с международными партнёрами наращивает ресурсы для сдерживания распространения болезни. Власти усиливают системы водоснабжения, водоотведения и гигиены, а также готовят инфекционные центры к наплыву пациентов.

