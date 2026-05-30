Оперштаб Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на пять муниципалитетов

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атаке ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, в городе Грайвороне после удара дрона загорелся частный дом. Пожар потушили. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации беспилотника началось возгорание в складском помещении. Его также ликвидировали.

В Белгородском округе повреждения зафиксировали в нескольких населённых пунктах. В селе Николаевка после детонации дрона пострадал фасад здания предприятия. В селе Нечаевка от удара беспилотника загорелась кровля склада, пожар потушили. Также повреждения выявили в Шебекинском, Валуйском и Борисовском округах. Информацию о последствиях атак уточняют.

Ранее сообщалось, что FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Рыльске Курской области. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате удара пострадавших нет, но повреждено остекление трёх квартир. Волонтёры «Курского рубежа» помогли закрыть тепловой контур. Хинштейн также сообщил, что комиссия должна оценить ущерб и составить акты, после чего бригады начнут восстановление. В тот же день в Курске обломки БПЛА повредили крышу дома, а в посёлке Юбилейном Курского района пострадали шесть частных домов, хозяйственная постройка и теплица. Жертв в этих случаях также не было.