Тысячи израильтян вышли на митинг против Нетаньяху

Тысячи израильтян вышли в субботу на антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Акция проходит на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, традиционно выступающие против курса правительства премьера Биньямина Нетаньяху.

Фото © Х/MahapachIsraeli

Фото © Х/MahapachIsraeli

Видео © Х/Shauli

Фото © Х/MahapachIsraeli

Сотни активистов прошли маршем по центральным улицам города, требуя досрочных парламентских выборов. Участники акции держали плакаты с призывами к мирной политике в регионе и защите демократических ценностей. Часть протестующих выступает против расширения еврейских поселений на палестинских территориях и возможной аннексии Западного берега реки Иордан.

Среди требований также звучит освобождение из израильских тюрем 180 палестинских подростков. По утверждению активистов, они удерживаются без суда и следствия. Одним из ключевых пунктов повестки остаётся создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Представители либеральной общественности считают, что именно этот провал втянул Израиль в череду военных конфликтов в регионе.

Аналогичные антиправительственные акции в субботу проходят и в других крупных городах Израиля, включая Иерусалим и Хайфу.

Недавно протесты против правительства Нетаньяху уже проходили в израильских городах. В Тель-Авиве демонстранты тогда праздновали поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого считали одним из союзников Нетаньяху. Около 250 человек прошли маршем от посольства Венгрии к площади перед театром Хабима, где присоединились к антиправительственной акции. Всего, по данным СМИ, в протесте участвовали более 2000 человек.