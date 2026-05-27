

27 мая, 12:08

Нетаньяху добился отмены слушания по делу о коррупции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Иерусалимский суд отменил заседание по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel.

На слушании Нетаньяху должен был давать показания по делу о коррупции. Однако премьер попросил перенести начало заседания, сославшись на вопросы безопасности и дипломатии, которыми занимался до поздней ночи. После того как адвокаты главы правительства предоставили суду дополнительные сведения, судьи согласились отменить не только начало, но и всю оставшуюся часть заседания.

Напомним, вечером 25 мая премьер-министра Израиля доставили в иерусалимскую клинику «Хадасса Эйн-Керем». В его офисе тогда сообщили, что политику потребовалась стоматологическая процедура, но подробности лечения не раскрыли. При этом канцелярия Нетаньяху заявляла, что премьер полностью победил рак предстательной железы. Заболевание выявили на самой ранней стадии. До этого, в декабре 2024 года, ему удалили доброкачественную аденому простаты, а затем плановое МРТ показало небольшое подозрительное образование размером менее сантиметра.

Владимир Озеров
