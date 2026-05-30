Порошенко*: Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру

Украина, Европа и мир сейчас находятся ближе к мирному урегулированию, чем когда-либо ранее, заявил бывший президент Незалежной Пётр Порошенко*. Его заявление опубликовано на сайте партии «Европейская солидарность».

«Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026 года. Наша главная задача — воспользоваться этим узким окном возможностей», — сказал он.

По словам Порошенко*, Киеву в первую очередь нужно сосредоточиться на безусловном прекращении огня. Он считает, что Незалежная и её партнёры должны использовать для этого разные инструменты, включая поставки оружия и поддержку украинской оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной. По его словам, Россия не прекращала попытки урегулировать украинский кризис за столом переговоров и сейчас также не отвергает такую возможность. Путин подчеркнул, что российская сторона не блокировала консультации и сохраняет открытость к новым раундам диалога. Он также обращал внимание, что дальнейшие переговоры зависят от готовности сторон обсуждать реальные условия урегулирования.

