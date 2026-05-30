Фигурантом дела о подготовке взрыва в Минюсте стал 61-летний охранник

Задержанный по подозрению в подготовке взрыва в здании Минюста РФ в Москве ранее работал охранником и воспитывает двоих детей и двоих внуков. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Большую часть жизни Виталий Ларин проработал в сфере охраны. Ранее его уже привлекали к административной ответственности после инцидента в здании Министерства юстиции. Тогда мужчину арестовали на 15 суток из-за сумки с листовками, содержавшими проукраинские лозунги. Сам Ларин утверждал, что не приносил агитационные материалы целенаправленно.

Напомним, Басманный суд Москвы арестовал Виталия Ларина по делу о попытке подрыва здания Минюста РФ. Он будет находиться под стражей до 29 июля 2026 года. Дело возбуждено по статье о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.