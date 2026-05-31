Финляндия обыграла Канаду со счётом 4:2 в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии вышла в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. В полуфинальном матче финские хоккеисты обыграли команду Канады со счётом 4:2.

Финны открыли счёт уже на четвёртой минуте благодаря шайбе Патрика Пуйстолы. Однако ещё до первого перерыва канадцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. Роберт Томас сравнял счёт на девятой минуте, а Дилан Холлоуэй на 15-й вывел свою команду вперёд.

Ключевым стал второй период. Уже через 49 секунд после его начала Александр Барков восстановил равновесие, а затем Конста Хелениус и Аату Рятю с интервалом менее минуты поразили ворота соперника. В результате Финляндия превратила отставание 1:2 в преимущество 4:2. Барков и Хелениус завершили встречу с двумя набранными очками, записав на свой счёт по голу и результативной передаче. У канадцев шайбы забросили Томас и Холлоуэй.

Финляндия впервые с 2022 года сыграет в финале чемпионата мира. Тогда финская сборная также встречалась с Канадой в матче за золото и одержала победу в овертайме со счётом 4:3. Предстоящий финал станет для команды 14-м матчем за золотые медали с момента введения системы плей-офф на мировых первенствах в 1992 году.

Соперником финнов в решающей встрече станет сборная Швейцарии. Команды уже встречались на нынешнем турнире, и тогда победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы. Матч за золото состоится 31 мая.

Ранее сборная Швейцарии по хоккею разгромила команду Норвегии в полуфинале домашнего чемпионата мира. Игра состоялась в Цюрихе и закончилась победой хозяев 6:0. Шайбами в ворота соперников забросили Кристоф Берчи, Денис Мальгин, Кен Егер, Дамьен Риат (также отдавший голевую передачу), Нико Хишир и Тео Рошетт. Два точных паса сделал Свен Андригетто, который помог команде в атаке. Сборная Швейцарии третий год подряд вышла в финал чемпионата мира.