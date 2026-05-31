В Харьковской области прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

На территории Изюмской общины Харьковской области в ночь на 31 мая прозвучал взрыв. О случившемся проинформировала местная военная администрация.

В настоящее время на территории региона объявлен режим воздушной тревоги.

Кроме того, ранее серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Днепропетровской области объявлен режим воздушной тревоги. Кроме того, сирены работают в Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Волынской областях страны.