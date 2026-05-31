Раненый боец Юнусов сорвал попытку ВСУ вернуть утраченные позиции

Российский боец Ильгам Юнусов во время штурма в зоне специальной военной операции уничтожил украинский пулемётный расчёт, а после ранения продолжил участие в бою. Об этом сообщили в Минобороны России.

Штурмовая группа получила задачу занять позиции противника на одном из тактических направлений. Во время наступления был открыт пулемётный огонь из скрытой точки, который препятствовал продвижению российских бойцов. Юнусов скрытно приблизился к позиции и воспользовался гранатами, в результате чего расчёт противника был уничтожен.

После перехода опорного пункта под контроль российских подразделений Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались вернуть утраченные позиции. Боец уничтожил нескольких военнослужащих из состава прибывшего подкрепления, украинские силы отступили.

Ранее российские бойцы уничтожили в Запорожской области сеть «кротовых нор» ВСУ. Удар по подземным ходам и траншеям нанесли термобарическими боеприпасами. После атаки удалось перехватить радиопереговоры украинской стороны. Из них стало ясно, что ВСУ утратили контроль над важным перекрестком укреплений. Минобороны также сообщило о значительных потерях украинской стороны после поражения этой позиции.