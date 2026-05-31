Во Франции задержали 326 человек во время беспорядков после победы ПСЖ в ЛЧ

Французские полицейские задержали 326 человек во время беспорядков, вспыхнувших в разных городах страны после победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД страны, большинство было задержано в парижской агломерации.

Министерство внутренних дел подтвердило, что празднования в ряде городов, включая Париж, сопровождались нарушениями общественного порядка, что потребовало вмешательства. Волнения также затронули Гавр на западе, Ажен на юго-западе, Монпелье на юге и Дижон на востоке. Ранее сообщалось о столкновениях болельщиков с полицией и в других населённых пунктах.

Напомним, финал Лиги чемпионов прошёл в Будапеште. Основное и дополнительное время матча между ПСЖ и лондонским «Арсеналом» завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3. Ворота французской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

Ранее Life.ru писал, что Эйфелеву башню в Париже подсветили красно-синими цветами «Пари Сен-Жермен» после победы клуба над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Кроме того, прямо на башне появилась надпись — «Чемпион». Болельщики команды активно празднуют победу ПСЖ в чемпионате, собираясь вместе на улицах Парижа и запуская в небо фейерверки.