30 мая, 23:44

В горах курорта «Роза Хутор» в Сочи выпало около восьми сантиметров снега

На курорте «Роза Хутор» в Сочи в горной зоне зафиксированы осадки в виде снега. По данным пресс-службы курорта, на вершине Роза Пик на высоте 2 320 метров над уровнем моря выпало около 8 сантиметров снега.

В горах курорта «Роза Хутор» в Сочи выпало около восьми сантиметров снега.

В районе вершины температура составляет примерно минус 4 градуса. При этом на нижнем уровне курорта — в «Розе Долина» на высоте 560 метров — остаётся плюсовая температура около 6 градусов, снега там нет.

Ранее Life.ru писал, что в Хабаровском крае за два дня до начала лета выпал снег. Сугробы заметили в посёлке с названием Солнечный. Кадрами с засыпанными дворами в соцсетях делились также жители Ванинского района. Водителям рекомендовали соблюдать осторожность на дорогах.

