Противолодочный самолёт США летает над нейтральными водами Персидского залива

Американский патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon летает над нейтральными водами Персидского залива рядом с воздушным пространством Ирана. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах региона.

«Полёт взлетевшего с одной из военных баз Ближневосточного региона Boeing P-8A Poseidon зафиксирован над нейтральными водами Персидского залива недалеко от границы воздушного пространства Ирана», — сказал собеседник агентства.

По его словам, самолёт движется на высоте чуть более 8 тыс. метров. Несколькими часами ранее в этом же районе несколько кругов сделал американский транспортный самолёт-заправщик Boeing KC-46A Pegasus, который вылетал к Персидскому заливу из Тель-Авива.

Источник также напомнил, что ранее над Персидским и Оманским заливами фиксировали полёт беспилотника ВВС США Northrop Grumman MQ-4C Triton. Такой аппарат способен вести наблюдение за крупными участками суши и моря. По словам собеседника агентства, Triton может работать в воздухе по 10–15 часов. Он также способен дополнять работу самолётов типа Boeing P-8 Poseidon.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения по ситуации с Ираном после двухчасовой встречи с представителями разведки. До этого республиканец заявил в Truth Social, что в ближайшее время определится с дальнейшими шагами по Ирану. Однако по итогам встречи этого не произошло. В той же публикации американский лидер сообщил о снятии морской блокады иранских портов, но признал, что ключевые вопросы в отношениях с Тегераном остаются нерешёнными.