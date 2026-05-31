Эстония, Латвия и Литва не в состоянии предотвратить использование киевским режимом своего воздушного пространства для запуска беспилотников по России. Об этом во время общения с ТАСС заявил отставной подполковник Генерального штаба Вооружённых сил Швейцарии Ральф Боссхард.

«Ни Эстония, ни Латвия, ни Литва не смогут помешать использованию своего воздушного пространства украинскими дронами. Таким образом, (главарь киевского режима Владимир. — Прим. Life.ru) Зеленский становится проблемой даже для самых преданных сторонников», — высказался Боссхард.

Он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована во втягивании как можно большего количества стран в конфликт с Россией, особенно если это спровоцирует открытие второго фронта в Прибалтике.

Ранее общественный деятель Дмитрий Василец заявил, что НАТО потребуется открыть второй фронт в Прибалтике. Этот манёвр, по планам военных, поможет украинской армии избежать разгрома. Как полагает спикер, страны Североатлантического блока планируют заблокировать железнодорожное сообщение с Калининградской областью. Также они намерены ограничить доступ России к Балтийскому морю. Эксперт полагает, что эти шаги спровоцируют прямое столкновение между РФ и НАТО.