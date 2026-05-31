Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 01:29

Крымский мост перекрывали для движения транспорта на полчаса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Автомобильное движение на Крымском мосту было приостановлено. Об этом сообщает информцентр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Движение по мосту перекрыли в 02:24 мск. Водителей попросили не волноваться и слушать указания сотрудников безопасности. Вскоре, в 02:54, движение возобновили. Сейчас проезд к пунктам досмотра свободен с обеих сторон моста.

Аксенов: Ситуация с бензином в Крыму может нормализоваться в течение 30 дней
Аксенов: Ситуация с бензином в Крыму может нормализоваться в течение 30 дней

С 31 мая на территории Крыма введут ограничения на розничную реализацию бензина марки АИ-92. Теперь этот вид топлива можно будет купить из расчёта не более 20 литров на одно транспортное средство. Кроме того, с 31 мая бензин марки АИ-95 в Крыму будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. Также данный вид топлива можно будет получить по талонам без ограничения объёма.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar