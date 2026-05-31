Крымский мост перекрывали для движения транспорта на полчаса
Автомобильное движение на Крымском мосту было приостановлено. Об этом сообщает информцентр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
Движение по мосту перекрыли в 02:24 мск. Водителей попросили не волноваться и слушать указания сотрудников безопасности. Вскоре, в 02:54, движение возобновили. Сейчас проезд к пунктам досмотра свободен с обеих сторон моста.
С 31 мая на территории Крыма введут ограничения на розничную реализацию бензина марки АИ-92. Теперь этот вид топлива можно будет купить из расчёта не более 20 литров на одно транспортное средство. Кроме того, с 31 мая бензин марки АИ-95 в Крыму будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. Также данный вид топлива можно будет получить по талонам без ограничения объёма.
