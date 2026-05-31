Во Владивостоке девочка сорвалась с подпорной стены и рухнула лицом на плитку

Во Владивостоке девочка оказалась в больнице после падения с подпорной стены во дворе жилого дома на улице Нейбута. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Дети играли на площадке, когда школьница облокотилась на ограждение, которое неожиданно сломалось. Девочка рухнула с высоты около двух метров и приземлилась лицом на плитку. Предварительно, у пострадавшей сотрясение, сломана рука и выбит зуб.

