Сырский прибыл на Константиновское направление

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский появился на Константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщается в его аккаунте в соцсети X.

К сообщению приложены кадры из штаба, оборудованного в подвальном помещении. На видео Сырский работает с оперативными картами и знакомится с текущей обстановкой на участке. Других деталей он не приводит, также не уточняются цели и сроки пребывания главкома ВСУ.

А ранее Александр Сырский заявил, что информация о возможном вторжении со стороны Белоруссии является реальной. Сырский заявил, что линия фронта для Украины может существенно расшириться. Он отметил, что Киев учитывает угрозу с севера, и не исключил возможности отдельной операции в этом районе.