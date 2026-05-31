В Саратовской области при ударе БПЛА ВСУ повреждены гражданские объекты

Объекты гражданской инфраструктуры, предварительно, получили повреждения при ударе украинских беспилотных летательных аппаратов по Саратовской области. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал местный губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, ранее в ночь с 30 на 31 мая на территории Саратовской области ввели режим угрозы удара беспилотных летательных аппаратов, в связи с чем все экстренные службы региона были приведены в полную готовность. Также недавно оперативный штаб Белгородской области сообщил, что пять муниципалитетов региона подверглись удару со стороны Вооружённых сил Украины. Так, в городе Грайвороне после удара дрона загорелся частный дом. Пожар потушили. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации беспилотника началось возгорание в складском помещении. Его также ликвидировали.