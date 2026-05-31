Бойцы 79-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) участвовали в разгрузке медицинского оборудования, которое, предположительно, могло применяться для трансплантологии. Об этом во время общения с ТАСС поведал пленный военнослужащий бригады Евгений Логвинов.

«Мои сослуживцы участвовали в выгрузке специфического оборудования. Вроде для трансплантологии», — сообщил пленный, подчеркнув, что это несколько раз происходило в городе Красноармейск.

По словам Логвинова, все работы по приёмке медицинской техники велись при жёстком надзоре со стороны командиров и в условиях строгой конфиденциальности. Само оборудование складировалось во временных хранилищах, организованных в частном секторе — в жилых домах мирных граждан.

Ранее стало известно, что 8-й полк сил специальных операций Вооружённых сил Украины несёт существенные потери под Краматорском в ДНР. Недавно стало известно о гибели военнослужащего Сил специальных операций Украины Сергея Шевченко. Дополнительные сведения о потерях подразделения пока не разглашаются. Из-за решений главнокомандующего ВСУ украинское командование использует спецназовцев наравне с обычной пехотой.