За прошедшие сутки «Север» уничтожил 31 тяжёлый дрон ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66
Подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 31 тяжёлый боевой дрон R-18 и 34 пункта управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
По его словам, российские военные также уничтожили восемь беспилотников самолётного типа. Кроме того, ВСУ потеряли четыре квадроцикла, багги и 11 наземных робототехнических комплексов.
Ранее российские танкисты нашли нестандартный способ борьбы с беспилотниками с помощью штатных дымовых мортир. О такой тактике рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» с позывным Джин. По его словам, экипажи извлекают из мортиры дымовой заряд и засыпают туда металлический крепёж — болты и гайки. При появлении дрона система работает по принципу картечи: оператор замечает цель через камеры кругового обзора, после чего из мортиры вылетает облако поражающих элементов. Военнослужащий отметил, что такой способ помогает сбивать беспилотники и защищать боевую машину. Идею уже проверили на практике, а опытом с танкистами поделились смежные подразделения.
