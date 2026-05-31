За прошедшие сутки «Север» уничтожил 31 тяжёлый дрон ВСУ

По его словам, российские военные также уничтожили восемь беспилотников самолётного типа. Кроме того, ВСУ потеряли четыре квадроцикла, багги и 11 наземных робототехнических комплексов.

Ранее российские танкисты нашли нестандартный способ борьбы с беспилотниками с помощью штатных дымовых мортир. О такой тактике рассказал танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» с позывным Джин. По его словам, экипажи извлекают из мортиры дымовой заряд и засыпают туда металлический крепёж — болты и гайки. При появлении дрона система работает по принципу картечи: оператор замечает цель через камеры кругового обзора, после чего из мортиры вылетает облако поражающих элементов. Военнослужащий отметил, что такой способ помогает сбивать беспилотники и защищать боевую машину. Идею уже проверили на практике, а опытом с танкистами поделились смежные подразделения.